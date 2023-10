Nessuno guarderà nei conti correnti

Modifiche in arrivo per la norma che prevedeva all’Agenzia delle Entrate di conoscere non solo i conti correnti intestati al contribuente che risultava non in regola con il fisco ma anche i saldi, con la possibilità di emettere un ordine di pagamento destinato all’intermediario. Dopo le polemiche anche all’interno della maggioranza, il provvedimento è stato modificato. Resta l’obiettivo della lotta contro l’evasione fiscale ma sono stati semplicemente potenziate le modalità di controllo dell’Agenzia delle Entrate.