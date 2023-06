Nessuno condanni l’uomo Icaro

Matteo

Massi

Hamish Harding, 58 anni, era un esploratore. E come tutti gli esploratori provava ad arrivare ove altri non erano mai arrivati prima. Da Icaro in poi, non è la follia a guidare un’esplorazione ma il desiderio di libertà. Harding è una delle cinque persone che erano a bordo del Titan, il sommergibile che è imploso mentre era a qualche piede di distanza dal relitto del Titanic. Poteva permettersi di fare quel viaggio, ma non può essere certo questa una colpa. Eppure nel dibattito che si è innescato in questi giorni, i cinque sono stati fatti passare per dei “riccastri“ con il vizio dell’avventura. E si è cercato, come spesso succede in questi casi, di mettere insieme in un frullatore di reazioni di pancia e scomposte ciò che trasforma ormai qualsiasi discussione in un confronto tra curve contrapposte, perdendo invece di vista il punto della questione. In sintesi: perché si è fatto di tutto per salvare cinque miliardari e non si fa altrettanto per i migranti che affrontano viaggi delle speranza? A riportare tutti con i piedi per terra, si spera, e soprattutto a cercare di rendere la discussione – qualora ce ne fosse necessità di una discussione – civile è Cecilia Strada che va nel Mediterraneo a salvare le vite umane di disperati che affrontano i viaggi della speranza: "I distinguo sulla vita umana, da qualunque parte vengano mi lasciano tramortita".

Ed è proprio questo il punto. Come raccontano la storia di Hamish Harding e le belle parole spese per lui dalla famiglia ("è morto facendo ciò che amava"), lui non era solo un "riccastro". Non può essere una colpa né fare un viaggio del genere in fondo agli abissi né raccontare quel viaggio. Perché il rischio da una parte è di essere moralisti e dall’altra invece di essere ipocriti. Non si può negare infatti che quella sfida negli abissi, con il Titanic sullo sfondo, affascini: è la sfida estrema dell’essere umano all’avventura. E qualunque essere umano merita rispetto.