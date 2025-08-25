Cade tra letto e comodino, morto neonato di 4 mesi a Cagliari

Roma, 26 agosto 2025 – Tragico incidente domestico questa sera a Settimo San Pietro, piccolo centro alle porte di Cagliari. Un neonato di 4 mesi è morto nella sua abitazione dopo essere caduto dal letto. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118 e la corsa all'ospedale Brotzu per tentare di salvare il bambino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il neonato è rimasto vittima di una tragica fatalità.

La dinamica

La dinamica della tragedia è ancora da chiarire in tutti i suoi dettagli. Ma stando a quanto accertato finora, il neonato sarebbe rotolato e caduto nello spazio tra il letto e il comodino, procurandosi lesioni risultate fatali. In quel momento la mamma del piccolo si trovava nella stanza accanto e solo quando è rientrata in camera da letto si è resa conto di quanto accaduto. La donna ha subito dato l'allarme e in breve tempo sono arrivati i medici del 118. Per circa mezz'ora i sanitari hanno tentato di rianimare il piccolo, poi la corsa all'ospedale dove il neonato è arrivato già morto.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Quartu, intervenuti sul posto, propendono per la tesi dell’incidente domestico. “La situazione è delicata”, fanno sapere i militari dell'Arma. La dinamica della tragedia è ancora da chiarire in tutti i suoi dettagli.