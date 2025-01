Saranno gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Bari a chiarire cosa non ha funzionato nella culla termica in cui è stato trovato morto un neonato di circa un mese. Il sistema di allerta che fa squillare il cellulare del parroco non è scattato e si sta verificando se questo possa essere collegato al blackout elettrico di una settimana fa.