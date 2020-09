Verona, 3 settembre 2020 - "Non riusciremo a ripagare in nessuna maniera le vite umane, le tragedie familiari e tutto quello che è accaduto, stiamo osservando con attenzione quanto successo. Ho letto la relazione che è indipendente". Il governatore del Veneto, Luca Zaia, interviene – all’indomani delle conclusioni delle commissione regionale – sul caso del batterio killer che ha contaminato all’ospedale di Verona, 96 neonati, uccidendone quattro e procurando danni cerebrali ad altri nove piccoli. "La vicenda andava assolutamente segnalata vista la gravità – ha...

"La vicenda andava assolutamente segnalata vista la gravità – ha proseguito –. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Verona, Francesco Cobello, ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza a fine maggio e noi l’11 giugno". Zaia ha sottolineato che, sebbene le infezioni ospedaliere possano sfortunatamente verificarsi, il problema in questo caso è che "L’infezione si è trascinata per mesi, se non per anni". "Attendiamo la controdeduzione dell’Azienda ospedaliera – ha aggiunto Zaia – perché siamo in uno stato di diritto. Dopodiché assumeremo tutte le decisioni che ci competono e che saranno necessarie". Sul personale, ha detto il governatore, "Ho chiesto al direttore dell’Azienda ospedaliera di valutare tutte le misure possibili e necessarie in via di autotutela, anche verso gli attori della vicenda. precisando che "Ogni decisione va presa dall’Azienda, non sono dipendenti diretti della Regione. Noi abbiamo chiesto che si intervenga".

Ieri il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, ha annunciato l’invio degli ispettori ministeriali all’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento di Verona per verificare l’accaduto.

La relazione della Commissione ispettiva della Regione Veneto ha riportato che filtri rompigetto dei rubinetti d’acqua e biberon sono risultati positivi al citrobacter, nell’ambito delle analisi disposte lo scorso giugno dopo le infezioni alla Maternità.

I test molecolari sono state effettuati allo University Medical Center di Groningen (Olanda); i cinque ceppi analizzati (due dai rompigetto e tre dai biberon) "presentano correlazione con il cluster epidemico dei pazienti ricoverati".

Gli esperti hanno precisato che i campioni ambientali hanno dato esito negativo fino al 4 giugno 2020, tranne qualche isolamento di pseudomonas sui filtri rompigetto.

Non si arresta intanto la protesta davanti a nosocomio veronese di Francesca Frezza, mamma di Nina, morta lo scorso novembre a causa del batterio killer. La donna, che per prima aveva denunciato il caso, invoca le dimissioni dei vertici dell’ospedale.

Si chiama Anna Maria e pesa 2,840 chili la bimba nata ieri due minuti dopo la mezzanotte all’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, a Borgo Trento. Primo parto dopo la riapertura - avvenuta dopo una lunga operazione di bonifica - del punto nascite, rimasto chiuso dal 12 giugno scorso.