Neonati sepolti in giardino. Le foto choc in tribunale. Ma la madre non le guarda

"Ho visto questo corpicino e le dico, ho avuto difficoltà, essendo padre. In quel momento non sono stato bene". Con queste parole il maresciallo dei carabinieri, Carlo Salvatore Perri, ha risposto in lacrime alle domande della pm Francesca Arienti, ricordando il ritrovamento del feto nella casa di Vignale di Traversetolo, avvenuto il 9 agosto 2024.

Un’immagine forte, quella che si palesò dinanzi al sottufficiale, e che si è ripetuta ieri nell’aula della Corte di Assise di Parma, quando è stata mostrata la foto che gli operatori del 118 scattarono nel giardino. In quel momento l’unica imputata, Chiara Petrolini, la madre 22enne, ha lasciato l’aula. La donna, ai domiciliari da un anno con l’accusa di duplice omicidio dei figli, è dovuta poi rientrare per il conferimento della perizia psichiatrica, che i giudici hanno assegnato a Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli. Successivamente, ha abbandonato l’aula facendo ritorno a casa dove è agli arresti domiciliari.

La perizia dovrà far luce sulla capacità di intendere e di volere di Petrolini all’epoca dei fatti, e qualora fosse appurata l’incapacità, le due esperte dovranno esprimersi sulla pericolosità sociale della ragazza. Agli inquirenti, invece, spetta il compito di capire come sia stato possibile tenere nascoste due gravidanze al fidanzato, Samuel Granelli, ai genitori, agli amici, e se qualche altra persona abbia avuto o meno un ruolo nell’omicidio e nell’occultamento dei due corpicini.

La perizia inizierà il 25 settembre alle 16.30, e la deposizione delle due psichiatre è in calendario per il 2 febbraio 2026. La foto del ritrovamento del neonato, cui fece poi seguito un secondo, ha provocato anche l’allontanamento dall’aula dell’ex fidanzato, che negli scorsi mesi ha provveduto a dare ai figli un nome (Angelo Federico e Domenico Matteo) e a firmarne l’atto di nascita e di morte, dopo averli riconosciuti.

Un’immagine, quella mostrata in aula, che emoziona e interroga. Lo stile di vita di Chiara, nei racconti degli amici, era incompatibile con quello di una donna incinta: fumava sigarette, marijuana, consumava bevande alcoliche, insomma non faceva nulla che facesse pensare a una gravidanza imminente. Eppure così era, e per due volte Chiara avrebbe partorito da sola, come lei stessa ha ammesso. Avrebbe spinto, fino a vedere uscire i feti, avrebbe reciso loro il cordone ombelicale, li avrebbe seppelliti in giardino, e sarebbe tornata alla sua vita.