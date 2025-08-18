Neonati morti a Bolzano, il batterio nel sapone usato per lavare i biberon

Bolzano, 18 agosto 2025 - Continuano le indagini dei Nas sull'origine del batterio che ha provocato la morte di due neonati prematuri, avvenuta la settimana scorsa nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano. La positività, a quanto si apprende, è stata trovata nel beccuccio e nei dispenser del sapone usato per lavare tettarelle e biberon. Ora le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse e per sciogliere ogni dubbio è necessario attendere il completamento delle analisi.

Ospedale di Bolzano

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse. Il batterio, causa dell'infezione da Serratia marcescens, potrebbe essere stato portato dall'esterno, ovvero da qualcuno già contaminato che ha usato i dispenser. Altra ipotesi è che il dispenser fosse già sporco di suo. Nemmeno si può escludere, al momento, che il batterio fosse già dentro al detersivo, prima che venisse aperto. Infine, il batterio potrebbe essersi sviluppato per un uso improprio del prodotto, come un'errata conservazione o l'aggiunta di acqua contaminata. Tutte ipotesi su cui si farà chiarezza nei prossimi giorni con il completamento delle analisi dei Nas.

I due bimbi nati prematuri all'ospedale di Bolzano sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro il 12 agosto e la notte del 13 in seguito all’infezione, nota per essere fra le prime dieci cause di infezioni ospedaliere. Il batterio Serratia marcescens è in agguato soprattutto nelle unità di terapia intensiva e può provocare polmoniti, infezioni del tratto urinario, infezioni del sangue e meningiti. Risale al 1961 la prima descrizione di casi letali di infezione nei neonati e da allora la letteratura scientifica ha riportato molti episodi di epidemie causate da questo batterio nei neonati, anche con elevati tassi di mortalità. Ed i nati prematuri, come le vittime del batterio nell'ospedale di Bolzano, sono i più esposti al rischio di infezioni.