Neonati morti a Bolzano, sospetti su un detergente lavapiatti. Sospeso l’uso negli ospedali della provincia

Trento, 16 agosto 2025 - Un detergente lavapiatti, forse contaminato, è sotto accusa per la morte dei due neonati prematuri, avvenuta nei giorni scorsi nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano per un'infezione da Serratia marcescens, batterio noto per essere fra le prime dieci cause di infezioni ospedaliere. Mentre 10 neonati prematuri ricoverati continuano a essere stabili.

Ospedale di Bolzano

L'uso del prodotto specifico, potenzialmente contaminato, è stato sospeso oggi in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano con una direttiva emanata dalla Direzione generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Una decisione presa "su disposizione dell'Autorità giudiziaria, per il tramite dei Nas, a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche".

Anche se i dubbi restano visto che il reparto di Ostetricia, e tutti gli altri reparti e servizi dell'ospedale di Bolzano, ha sottolineato l'azienda, "non sono interessati da questa particolare situazione e lavorano regolarmente e a pieno regime".

I due neonati nati prematuri all'ospedale di Bolzano erano morti a poche ora di distanza l'uno dall'altro, il 12 agosto e la notte del 13. Subito si era capito che si trattava di un'infezione da Serratia marcescens, ed erano scattati i controlli dei Nas per verificare il rispetto dei protocolli ospedalieri e la presenza di eventuali carenze igieniche nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Maurizio.

I due piccoli, aveva raccontato il dirigente dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Pierpaolo Bertoli, "erano nati in una situazione sicuramente di rischio legata alla grave prematurità di ventitreesima e ventisettesima settimana di gestazione e, a seguito dell'induzione, è stato possibile identificare questo germe, questi batteri. I piccoli hanno purtroppo poi sviluppato una sepsi che ha poi avuto conseguenze fatali. La presenza di questo batterio non è un unicum perché è costantemente un rischio per le terapie intensive neonatali, quindi non tanto per il tipo di germe ma per la particolare vulnerabilità di questi piccoli pazienti a causa della loro immaturità del sistema immunitario".

L'assessore alla salute, Hubert Messner, ex primario del reparto di neonatologia a Bolzano, aveva difeso il reparto: "Da neonatologo conosco il team del reparto guidato dal primario Alex Staffler e so che tutti operano con grande professionalità, sia dal punto di vista medico che umano".