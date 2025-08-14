Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026 Vertice AlaskaTrump Putin CaucasoSinner CincinnatiMeteo Ferragosto
Acquista il giornale
CronacaDue neonati morti a Bolzano nel giro di poche ore. Ipotesi batterio killer
14 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Due neonati morti a Bolzano nel giro di poche ore. Ipotesi batterio killer

Due neonati morti a Bolzano nel giro di poche ore. Ipotesi batterio killer

I piccoli pazienti erano nati prematuri e si trovavano nel reparto di terapia intensiva da cui ora gli altri neonati ricoverati potrebbero essere trasferiti per evitare di venire a contatto con l’infezione

Un reparto di terapia intensiva neonatale (immagine d'archivio)

Un reparto di terapia intensiva neonatale (immagine d'archivio)

Roma, 14 agosto 2025 –  Tragedia a Bolzano, dove due neonati prematuri sono morti nel giro di poche ore all’ospedale della città altoatesina. La notizia viene riportata dal sito di Rai Sudtirol. A quanto risulta, uno dei neonati sarebbe deceduto martedì, l'altro nella notte di mercoledì. Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale nel nosocomio del capoluogo altoatesino, a quanto filtra uno era nato poche settimane fa, l’altro pochi giorni fa.

Dalle prime indagini mediche è emerso che la causa dei due decessi sarebbe da ricondurre a un'infezione da batterio. Per evitare di venire a contatto con questo batterio, su cui ancora non si hanno informazioni più precise anche se secondo il Dolomiti.it si tratterebbe di Serratia, gli altri piccoli pazienti della terapia intensiva neonatale potrebbero essere trasferiti in un reparto differente. Subito avviata la procedura di profilassi, si discutono di eventuali e ulteriori misure da adottare per evitare la diffusione dell’infezione.

L’infezione da Serratia

Qualora fosse confermata l’infezione da Serratia, avremmo a che fare con un batterio piuttosto comune in ambito ospedaliero. La Serratia può generare problemi seri in pazienti in individui con sistema immunitario debole o compromesso. I neonati prematuri ne sono purtroppo un esempio. L’infezione può colpire diverse parti del corpo, come vie respiratorie, tratto urinario, ferite, e possono condurre a gravi complicazioni come sepsi o endocardi.

Notizia in aggiornamento

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata