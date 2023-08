Nella storia del potere Sviluppo e obbedienza: quel delicato incrocio tra politici e manager

di Lorenzo Castellani

Nel 1917 il presidente del Comitato Nazionale Tecnico Scientifico, Giuseppe Belluzzo, in seguito ministro dell’Economia fascista, invocò una definitiva trasformazione dello Stato che fosse preceduta da una razionalizzazione e concentrazione industriale. (...) Il produttivismo di Mussolini dipendeva più dalla figura dello specialista generico che dall’ingegnere, o dal tecnologo, come invece nell’esperienza tecnocratica americana. (...)

Una volta al potere, i fascisti cercarono di istituire comitati di esperti in tutti i campi. Gli statuti del partito dell’autunno 1921 richiedevano ai fasci locali di redigere elenchi di collaboratori specializzati nei servizi pubblici e negli affari economici. In linea teorica, questi gruppi di competenza avrebbero dovuto fornire al Partito fascista uno stato maggiore pronto a prendere il controllo dello Stato; più concretamente, a conquistare potenziali simpatizzanti facendo sembrare il movimento meno strettamente ideologico. (...)

L’ideologia fascista, o più precisamente nazifascista, somigliava al taylorismo letto secondo una particolare chiave. Prometteva un gioco sociale ‘non a somma zero’ in cui le classi non avrebbero più prosperato a spese l’una dell’altra, in contrasto con le implicazioni dello spettro tradizionale delle ideologie europee, tutte a somma zero o redistributive. Le loro prescrizioni prevedevano, in base alle circostanze, la necessità di trasferire porzioni di una data quantità di potere, status e ricchezza da un gruppo sociale a un altro. Postulare una nuova categoria sociale di produttori, o più strettamente, un’élite di manager scientifici che arbitrasse il conflitto, comportava di conse- guenza il superamento dello scontro tra le classi tradizionali. Non furono soltanto fascisti e intellettuali a essere attratti dal management scientifico e dalla razionalizzazione. (...)

In termini pratici, l’organizzazione mirava alla subordinazione dei tanti piccoli produttori alle grandi imprese nonché alla supremazia delle politiche di Confindustria all’interno dei consigli di Stato. La razionalizzazione italiana avvenne in un contesto analogo a quello tedesco, e cioè sullo sfondo di una riconversione deflazionistica al gold standard e del passaggio del governo al protezionismo. In una tale transizione, con conseguente crisi di liquidità, la concentrazione di industrie e la pressione sui salari rappresentarono una logica risposta. L’organizzazione del lavoro, pertanto, tendeva a sommarsi alla ricerca di metodi di riduzione dei costi attraverso i quali le grandi industrie metallurgiche ed elettriche avrebbero potuto sopravvivere vantaggiosamente nelle mutate condizioni. Malgrado i tremendi cambiamenti politici, sociali ed economici – e i diversi regimi – le idee di tecnocrazia, management scientifico e razionalizzazione rimasero estremamente popolari e ben radicate nell’Europa degli anni Venti e Trenta.

Sul piano dell’organizzazione del potere, ciò non sarebbe stato possibile senza la nascita e la crescita di una tecnocrazia pragmatica a cavallo tra il tramonto dell’era liberale e l’epoca fascista. Il “taylorismo della scrivania” conosce una significativa diffusione nell’Italia del primo fascismo e delle riforme De Stefani; un fascismo pure pronto ad assecondare le aspirazioni tecnocratiche dell’interventi- smo economico, che dai primi esperimenti di Francesco Saverio Nitti, in età giolittiana, si approfondiranno nel corso degli anni Trenta sulle orme di Alberto Beneduce, prima presidente della banca pubblica Crediop, poi fondatore di enti pubblici economici fondamentali come l’Icipu, l’Icn, l’Imi e Iri. Lo Stato scendeva direttamente nell’a- rena economica, si organizzava e si regolava secondo i princìpi del commercio.

Gli enti Beneduce erano composti da manager e tecnocrati, organizzati in modo agile e flessibile e si trovavano al di fuori del perimetro dell’amministrazione pur essendo entità a capitale pubblico. Erano strutture pensate per attirate personale tecnico di alto livello, senza gli impacci della regolazione pubblica e delle tradizionali procedure burocratiche, devote a perseguire obiettivi economici e finanziari, isolate dai meccanismi clientelari e di patronage politico. E questo è il motivo per cui queste peculiari "burocrazie non burocratiche" sopravviveranno per larga parte anche nell’era repubblicana. Il paradosso risiede nel fatto che sotto l’interventismo fascista iniziava la fuga verso il diritto privato dell’amministrazione pubblica.

La stessa distinzione tra funzione pubblica e autonomia dei privati si faceva incerta. La statualità si comprometteva con gli interessi, diventava fattore attivo dello sviluppo economico. Lo Stato diveniva anche impresa, società commerciale, entra a pieno titolo nella "vita economica"; da soggetto politico si fa soggetto economico, mentre il confine tra "pubblica economia" e "pubblica amministrazione" si va facendo sempre meno netto.