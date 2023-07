Nella morsa del caldo Unità mobili in stile Covid e il codice calore in ospedale Le misure anti-emergenza

di Riccardo Jannello

Siamo nel pieno di un’onda di calore: in termini meteorologici si ha quando una situazione di temperature massime superiori ai 35 gradi va avanti per oltre sei giorni, cosa che sta accadendo su tutto il nostro Paese. E che non si fermerà. Fra oggi e domani toccherà picchi elevatissimi tanto che le città con bollino rosso passeranno da 20 a 23 senza contare quelle arancioni. Fanno paura a chi rimane in città i 42 gradi previsti a Roma, "città infernale" secondo gli inglesi, anche se la situazione più calda si avrà altrove dove, come rileva il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, si raggiungeranno i 43-44 gradi: l’entroterra di Sicilia, Sardegna e Puglia dove meno si sente l’effetto delle brezze marine. "Non possiamo azzardare punte massime – affermano a Pratica di Mare -, solo i rilevamenti ci diranno poi dove arriverà la colonnina e se sarà l’estate più calda di sempre, al momento non lo è". Qualcuno parla di 47 gradi a Siracusa e di notti che ovunque rimarranno tropicali senza che mai la temperatura si abbassi sotto i 20 gradi.

Non bisogna cedere agli allarmismi e neppure gettare il sasso e poi nascondere la mano, ma dobbiamo però pensare alla salute e a proteggere i più fragili. Il ministero della Sanità ha diramato una circolare destinata alle Regioni nella quale introduce il "codice calore" in Pronto soccorso, attiva tutti i giorni gli ambulatori territoriali per accessi da effetti di caldo, potenzia il servizio di guardia medica e riattiva le Unità speciali di continuità assistenziale per favorire l’assistenza domiciliare ed evitare l’accesso inappropriato agli ospedali. E ovviamente raccomanda dei protocolli "sani": bere molta acqua, soprattutto gli anziani, non esporsi nelle ore più calde, non eccedere nel cibo mangiando soprattutto frutta e verdura. "La circolazione atmosferica se vogliamo è abbastanza normale per il periodo in quella che definiamo estate mediterranea – spiegano ancora fonti dell’Aeronautica -: certo a subire gli effetti del caldo saranno soprattutto quelle zone in cui le condizioni morfologiche fanno ristagnare di più l’aria. E poi bisogna capire che la temperatura assoluta esiste, quella percepita tiene conto di varie cose, come l’umidità, e può variare da soggetto a soggetto secondo la propria salute".

La domanda che ci si pone è: quanto durerà questa situazione? Risposte certe si possono fare a pochi giorni, sennò si deve parlare di tendenza. Questa comunque rivela che al Sud la situazione non dovrebbe cambiare neppure la prossima settimana; al Centro dopo questi picchi ci sarà un periodo più moderato, ma sempre caldo; mentre al Nord tra giovedì e venerdì la situazione migliorerà (nel senso di qualche grado in meno) e nel fine settimana dovrebbero tornare delle precipitazioni con qualche temporale localmente più intenso.

A soffrire però non è solo l’Italia, la colonnina di mercurio è schizzata in aria con le conseguenze più diverse. E se in Cina la gente a Xinjang prova l’ebbrezza dei 52 gradi, in Grecia il caldo incendia i boschi e Atene si trova circondata: alcune case dell’estrema periferia sono state danneggiate. A ovest nei pressi di Corinto sono stati evacuati 1200 bambini che stavano partecipando a un campeggio estivo dopo la conclusione delle scuole. A Kouvaras, quaranta chilometri a sud est della capitale, le fiamme spinte dal vento a 60 chilometri orari hanno raggiunto le zone balneari e i turisti sono in fuga. "La situazione – affermano i vigili del fuoco – potrebbe diventare drammatica". Per lo studioso del clima Friederike Otto "finché non cesseranno le emissioni nette di gas serra le onde di calore in Europa e anche altrove continueranno a diventare più pericolose".