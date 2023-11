Nel paese di Giulia. Picchia la moglie. Bloccato dai ragazzini

VIGONOVO (Venezia)

Si è rischiata una nuova tragedia a due chilometri e mezzo da casa di Giulia Cecchettin– nella frazione di Tombelle – in un territorio ancora molto provato da quello che è accaduto l’11 novembre. Sabato sera una donna di 71 anni se l’è vista molto brutta per le angherie del marito, coetaneo e, come lei poi ha confessato ai carabinieri, da più di un anno violento fisicamente e psicologicamente.

La brutta avventura si è conclusa con il marito in una cella del carcere Due Palazzi di Padova e la donna finalmente libera e soccorsa dai servizi sociali.

A dare l’allarme quattro ragazzi che stavano passando il tardo pomeriggio seduti ai tavolini del Patronato, in via dei Tigli a Tombelle, e si sono accorti che a pochi metri di distanza, davanti alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso, un uomo urlando e bestemmiando aveva tirato fuori dall’auto una donna – risultata poi la moglie – e aveva cominciato a stringerla al collo, insultarla e colpirla alla pancia con un calcio. I quattro ragazzi hanno urlato che la smettesse, l’uomo non sentiva ragione e sono intervenuti.

"Abbiamo pensato subito a Giulia: lei è morta e stava per succedere la stessa cosa a questa signora. Non potevamo permetterlo" hanno dichiarato i quattro eroi, Giacomo, Alessandro, Gaia e Giorgia tutti studenti sedicenni. "Quando siamo arrivati dalla coppia – racconta Alessandro - abbiamo domandato all’uomo se fosse matto e lui si è scagliato contro di noi. L’abbiamo tenuto fermo, senza fargli del male, mentre le ragazze allontanavano la signora dal marito".

Un amico della famiglia ha aiutato gli studenti e cercato di fermare l’uomo che è salito in auto dal lato del passeggero. "Abbiamo – spiega ancora l’adolescente - cercato in tutti i modi di convincere la moglie a non salire col consorte. Lei era impaurita e traumatizzata, ci ha detto che subiva continue violenze da un anno ma lo ha fatto lo stesso e la macchina è partita".

I ragazzi, nonostante fosse già buio, sono riusciti a fotografare la targa dell’auto e a chiamare subito i carabinieri. "Lo abbiamo fatto due volte – dicono – per evitare che accadesse quello che è successo a Giulia". Una pattugli arrivata dalla caserma di Piove di Sacco ha iniziato gli accertamenti, l’auto intanto avrebbe fatto un percorso contorto fino a quando non è giunta alla casa della coppia, a Legnaro, in provincia di Padova, sette chilometri dal luogo del pestaggio. Quando i carabinieri – che nel frattempo avevano allertato per ogni evenienza il reparto di primo intervento per le operazioni speciali – hanno suonato al citofono non hanno ottenuto risposta se non dopo vari tentativi, ma l’uomo dalla finestra ha intimato se ne andassero perché sennò avrebbe fatto del male alla donna. È così iniziata una lunga trattativa. Verso l’1 di notte l’uomo ha fatto scendere la donna. Ci sono volute altre due ore perché si arrendesse anche lui.

r.j