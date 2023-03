Nel paese di Clooney Stop alle nozze show La crociata dei sindaci sul lago di Como

di Roberto Canali

Come ognuno di noi si ricorda dai tempi della scuola, sposarsi sul lago di Como non è mai stata impresa semplice, un tempo per colpa dei signorotti locali e delle loro schiere di bravi, oggi per le ordinanze e i regolamenti dei sindaci, che per tutelare la serenità dei residenti e la privacy dorata dei vip, si sono mesi a elargire multe a piene mani.

A Laglio, il paese di George Clooney che tutti ricordiamo qualche anno fa protagonista di una pubblicità di una nota marca di spumante pronto a partecipare a un party ad alto tasso di bollicine, il sindaco Roberto Pozzi ha emanato un regolamento con tanto di orari, regole e una caparra che potrà essere ritirata se gli sposi e i loro ospiti faranno troppo rumore. Tutto è nato dalla protesta degli abitanti che l’estate scorsa si erano lamentati per l’eccesso di schiamazzi e fuochi pirotecnici in orari antelucani accompagnati in qualche caso anche da bagni senza veli nelle fredde acque del lago. "La musica all’aperto sarà garantita solo fino alle 20, mentre all’interno potrà proseguire fino alle 23. Per i transfer degli ospiti non residenti il termine sarà entro le 24,30 - spiega il sindaco -. Gli organizzatori dovranno dotarsi di personale di sicurezza per far rispettare le regole e dei cartelli informativi verranno esposti per avvisare gli invitati. Il deposito cauzionale verrà trattenuto dal Comune solo in caso di inadempienze".

A Tremezzina il collega Mauro Guerra, che è anche il presidente regionale dell’Anci, ha deciso di contingentare i fuochi d’artificio. Nel paese più romantico del Lario si celebrano ogni anno centinaia di matrimoni, molti dei quali vip come quello delle stelle di Bollywood Ranveer Singh e Deepika Padukone, sposi nel 2018 a Villa Balbianello, passando per Elettra Lamborghini e Afrojack nel 2020 a Villa Balbiano. Solo lo scorso anno sono state una trentina le autorizzazioni di spettacoli pirotecnici richieste e così il Comune ha deciso di correre ai ripari. Il regolamento prevede anzitutto un limite al numero di spettacoli che ogni location potrà ospitare durante l’anno: un massimo di due che possono arrivare a cinque per le ville più gettonate come Balbianello e Balbiano. Poi i fuochi dovranno essere lanciati dall’acqua e non sulla riva, gli spettacoli dovranno concludersi entro le 22.30 e non potranno durare oltre cinque minuti. Limitazioni anche sul tipo di materiale pirotecnico utilizzato, con preferenze per i fuochi ecocompatibili e naturalmente a bassa rumorosità. "Dopo aver contribuito a costruire lo straordinario successo turistico del nostro territorio, ci poniamo il tema di governare questo processo di sviluppo per definirne il limite - spiega il sindaco Guerra -. Vogliamo garantire la convivenza, dal punto di vista della sostenibilità per inquinamento acustico, ambientale e della tranquillità".

A Bellagio, la Perla del Lario, il sindaco Angelo Barindelli ha deciso di tassare i taxi-boat che dovranno pagare 2,5 euro ogni volta che attraccano in paese oltre a 400 euro una tantum di concessione da pagare ogni anno. L’estate scorsa nel mirino erano finiti i camperisti e chi per trascorrere qualche giorno di vacanza sul lago dei vip si arrangiava a dormire in auto. Da fine luglio a inizio settembre da mezzanotte alle 6 del mattino fu vietato il consumo all’aperto di qualunque tipo bevanda e di cibo, confezionato o non. Pena una multa da 50 a 300 euro, mentre i camperisti che parcheggiavano fuori dalle aree attrezzate rischiavano un’ammenda fino a 40 euro. Quello di Como è decisamente un lago per molti, ma non per tutti.