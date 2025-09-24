Nel nome di Francesco. La festa del santo poverello per dire no alla guerra

Fortunato

Oggi è un giorno di festa. Con il voto di ieri alla Camera si è aperta la strada perché il 4 ottobre, giorno dedicato a san Francesco d’Assisi torni a essere ufficialmente festa nazionale: manca ora solo la ratifica del Senato per completare il percorso (il 18 giugno 1939 Papa Pio XII proclama San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, lo Stato Italiano ne istituisce la festa nazionale con la legge 24 giugno 1939, n. 810). È un passaggio importante che restituisce a tutto il Paese l’occasione di riconoscersi nella figura di un uomo capace di parlare a credenti e non credenti, di indicare la via della fraternità e della pace.

Dietro questo risultato c’è un impegno lungo e tenace, che merita di essere ricordato. Su impulso dei frati di Assisi, nel 2005, Giuseppe Giulietti e Gianpiero D’Alia, maggioranza e opposizione, firmarono una proposta di legge affinché il 4 ottobre ritornasse festa nazionale. Ieri si è fatto un definitivo passo avanti nel dichiararla ufficialmente festa nazionale. Dal 2005 a oggi, ogni anno è emerso sempre più il desiderio di questo riconoscimento legislativo.

La festa di san Francesco torna dunque a essere un momento condiviso di identità e di speranza. Restituisce a tutti noi il senso di una memoria viva, capace di unire l’intera comunità nazionale attorno a un messaggio universale.

Francesco è l’uomo che ha parlato a tutti, superando confini e differenze. Ha cantato la bellezza del creato quando ancora non esisteva la parola “ecologia”; ha costruito ponti di dialogo quando i muri sembravano l’unica difesa possibile. E ci ha lasciato un appello che attraversa i secoli: "Il Signore ti dia pace", il saluto con cui si rivolgeva a ogni persona incontrata, facendosi egli stesso messaggero di riconciliazione. Il 4 ottobre ci ricorda che l’Italia ha nel suo Dna questa chiamata alla fraternità: il patrono d’Italia non è solo un simbolo religioso, ma un invito concreto a custodire il creato, a disarmare i cuori, a promuovere la pace sociale.

Rendere nuovamente festa nazionale questa data significa, allora, dare tempo e spazio a un sogno che non appartiene solo al passato. È un impegno che ci interpella oggi: essere artigiani di pace, custodi della casa comune, costruttori di un’Italia che sappia riconoscersi nella semplicità e nella forza del Vangelo di Francesco. Questa giornata non è un traguardo, ma un nuovo inizio. San Francesco rappresenta l’Italia bella, aperta e inclusiva.

Non solo una festa ma anche un grido, nel nome del Santo: basta alla guerra. Mai come in questo tempo abbiamo bisogno di te.