Nel lido a volto coperto e con fucili a pompa. Sparano due colpi, terrore tra i bagnanti

Due uomini sono entrati armati e con il viso coperto in spiaggia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Tempo di fare un giro tra i bagnanti del Lido Azzurro, probabilmente alla ricerca di qualcuno, per poi uscire. Ma non prima di aver sparato due colpi, secondo i testimoni, con i fucili a pompa che avevano. Tanta la paura tra i presenti, visto che il blitz si è verificato a metà pomeriggio, intorno alle 17. Ma per fortuna nessuno è stato ferito. Il raid è durato qualche minuto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e la polizia. Sono già al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento balneare. Da capire chi fosse l’obiettivo del mancato agguato. Non si esclude la pista legata alla camorra, dato che la città è da vittima di una guerra che si combatte a colpi di arma da fuoco, anche a scopo intimidatorio.