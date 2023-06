Nel centrodestra non ci saranno rivoluzioni

Salvatore

Vassallo

Silvio Berlusconi rimarrà nella storia della Repubblica come fondatore del centrodestra e co-artefice del bipolarismo, un’impresa iniziata nel 1993 quando disse che, se fosse stato residente a Roma, alle Comunali avrebbe votato per il segretario del Msi, Gianfranco Fini. Quasi venti anni dopo, nel 2012, quando Fini era appena uscito con sdegno dal partito nato dalla fusione tra An e Forza Italia, sembrò convinto di avere raggiunto tutti gli obiettivi della discesa in campo e si disse pronto ad avviare la successione attraverso primarie per la leadership tra il suo delfino, Angelino Alfano, e vari sfidanti, tra cui Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Poi cambiò idea. La cancellazione delle primarie spinse Meloni, Crosetto e La Russa a fondare Fratelli d’Italia, inizialmente immaginato come una sorta di PdL 2.0, più pluralista e democratico. Dal 2014 Giorgia Meloni ne ha invece fatto, insieme alla terza generazione della Fiamma, il partito delle destra nazional-conservatrice. Ciononostante, o forse proprio per questo, ha finito per vincere, alle elezioni del 2022, le primarie mancate di dieci anni prima. È quindi ovvio chiedersi cosa succederà adesso. Non se, ma in che misura e come raccoglierà l’eredità del fondatore. Qualsiasi congettura al riguardo deve tenere conto dei due piani su cui si muove: l’Italia e l’Unione Europea. Difficile pensare che rinunci al ruolo ambizioso che si è dato in Europa, da presidente dei Conservatori e riformisti, come tessitrice di una alleanza con il Ppe. Anche per questo, è più probabile che farà di tutto per preservare l’attuale equilibrio tra Fdi, Fi, Lega e, così, la coesione della coalizione di governo in Italia. Quindi, chi si aspetta rivoluzioni e lotte intestine rimarrà deluso. Dopotutto, è il campo largo del centrodestra la principale eredità che Berlusconi lascia, e che lei, prima tra ineguali, è ora chiamata a coltivare.