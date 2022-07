Nel bosco le file per le dosi take away. Ecco il supermercato della droga

Monza Brianza, 19 luglio 2022 - Trovare droga nei boschi delle Groane è ancora molto facile, anche se la ’geografia’ dello spaccio è un po’ cambiata negli ultimi anni. Quello che era divenuto tristemente famoso come ’Il bosco della droga’, gigantesca piazza di spaccio tra le due stazioni ferroviarie di Ceriano, un tempo seconda solo al boschetto milanese di Rogoredo, sorta di enorme supermercato all’aperto di stupefacenti di ogni tipo, con banchetti improvvisati, adesso risulta "bonificato", come ripete il vicesindaco Dante Cattaneo, che nei suoi dieci anni da sindaco, della guerra agli spacciatori ha fatto un cavallo di battaglia. Il che non significa assolutamente che a Ceriano il fenomeno dello spaccio sia stato debellato. Però da più di due anni lo spaccio nei boschi del Parco delle Groane si è spostato più a sud, frazionandosi in ’micropiazze’, mentre a Ceriano, come nei comuni limitrofi a nord dell’area, il fenomeno prosegue, ma in forma più ’discreta’. I fantasmi della cocaina: nel bosco della droga a caccia della dose Non si trovano più gli accampamenti con tende, materassi, sedie e tavolini per chi nel bosco restava operativo addirittura 24 ore su 24. E sono scomparse le processioni di tossidipendenti in fila indiana lungo i binari della linea S9, Saronno-Seregno, quella che attraversa proprio i boschi, principale mezzo di spostamento per i clienti che arrivavano ogni giorno da mezza Lombardia e anche oltre. Qualcuno scende ancora alla stazione Ceriano-Solaro – quelle di Ceriano-Groane e Cesano-Groane sono state chiuse –, qualcuno si incammina ancora verso il bosco, mentre altri preferiscono raggiungere la provinciale Saronno-Monza, in territorio di Solaro, dove hanno anche la possibilità di fare la ’colletta’ fuori da qualche supermercato o dalla farmacia, prima di raggiungere i fornitori che stazionano a bordo parco, nascosti tra le piante. Tra le zone più frequentate c’è ...