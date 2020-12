Roma, 24 dicembre 2020. I negozi resteranno aperti tra il 24 e il 27 di dicembre? Il decreto di Natale per contenere l'epidemia da Coronavirus ha sollevato diversi dubbi. Molti italiani si chiedono se e come potranno fare shopping in questi quattro giorni. Ecco le risposte alle Faq, ovvero le domande più frequenti. In ogni caso, visto che molti negozianti che potrebbero lavorare chiuderanno per restare con la propria famiglia, prima di mettervi in marcia vi conviene sempre fare una telefonata.

Zona rossa Natale: cosa si può fare

I negozi saranno aperti?

No, solo quelli che rientrano nell'elenco autorizzato. In generale, rimangono aperte le attività dove si possono acquistare generi di prima necessità o essenziali.

Devo andare a trovare un parente che vive lontano, i benzinai saranno aperti?

Sì, è una delle attività a cui è stato concesso di non fermarsi

Posso andare a fare la spesa?

Sì, anche in un comune diverso da quello di residenza.

Ho mal di testa, posso andare in farmacia?

Sì, farmacie e parafarmacie resteranno aperte

Vorrei fare un regalo dell'ultimo minuto, posso comprare dei fiori?

Sì, i fiorai saranno aperti

Ho bucato le mie scarpe da jogging, posso comprarne delle nuove?

Sì, i negozi che vendono articoli sportivi possono restare aperti

Il mio cane ha finito le crocchette, cosa posso fare?

I negozi che vendono alimenti per animali resteranno aperti

Posso andare a comprare le sigarette?

Sì, i tabaccai resteranno aperti

Posso andare a tagliarmi i capelli?

Sì, parrucchieri e barbieri resteranno aperti

Ho un vestito da portare in lavanderia, posso farlo?

Sì, questo tipo di negozi resterà aperto

Posso andare a comprare il giornale?

Sì, le edicole resteranno aperte

Posso andare a mangiare al ristorante?

No, saranno chiusi

Posso andare a bere un caffè al bar?

No, saranno chiusi

Posso ordinare una pizza e farmela consegnare a casa?

Sì, il delivery e l'asporto saranno consentiti dalle 5 alle 22

Ho prenotato un panettone e un pandoro in pasticceria, posso andare a ritirarlo?

Sì, rispettando i limiti del coprifuoco

Ho voglia di leggere un libro, posso andare a comprarne uno?

Sì, le librerie resteranno aperte

Vorrei comprare un'auto nuova. Posso andare in concessionaria?

Sì, resteranno aperte

