Negli atti dei pm il ‘sistema Verdini’

"Quei famosi accordi quando escono, direttore?". Risposta: "il 6 dicembre, sempre che la determina venga firmata in tempo". Il dialogo, citato negli atti dell’inchiesta della Procura di Roma sulle commesse in Anas, è tra Fabio Pileri, braccio destro di Tommaso Verdini nella società di lobbying Inver, e Paolo Veneri, uno dei due funzionari Anas raggiunto da una misura interdittiva di 12 mesi, così come Paolo Cedrone, su disposizione del gip della Capitale. Il botta e risposta è solo un esempio della "cronaca in tempo reale" che pubblici ufficiali coinvolti fornivano alla ‘cricca’ sull’andamento dei bandi di gara della società che si occupa di infrastrutture stradali. Nel ‘sistema Verdini’ i due funzionari svolgono un ruolo fondamentale nel fornire accesso a informazioni riservate in cambio di avanzamenti di carriera in Anas. Dagli atti di indagine, secondo l’accusa, emerge un asservimento totale della funzione in favore degli imprenditori interessati. In una intercettazione citata uno dei due funzionari, senza giri di parole, si spinge a dire: "Però cerchiamo di dargli una mano a ste’ imprese". In settimana i primi interrogatori.