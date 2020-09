Roma, 5 settembre 2020 - "Fermatevi #negazionisti! La manifestazione è un errore". Con un post su Twitter il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti commenta i "negazionisti" del Coronavirus, che scende oggi in piazza a Roma al grido "no mascherine, lockdown e distanziamento sociale". "Siete ancora in tempo per annullare. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani - scrive Zingaretti -. Il Covid non si nega si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia". Ma l'appuntamento c'è già. Il primo corteo in Italia dei "no mask" si riunirà oggi alle 16 in Piazza Bocca della Verità: sono attese nella Capitale alcune centinaia di persone, che "senza idee politiche e senza distinzioni sociali si uniranno contro le normative anticovid, che hanno minato le nostre libertà", spiegano alcuni organizzatori.

"Conte annuncia il prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, dopo che da giorni Oms e pennivendoli hanno ricominciato con il terrorismo mediatico. Un vero attacco all'Italia e agli italiani - continuano gli organizzatori del sit-in su Facebook, nel gruppo "Italia libera 5 settembre tutti a Roma" -. Un attacco al quale il popolo deve rispondere forte e chiaro". E aggiungono: "Siamo l'Italia che si ribella e lotta contro la vaccinazione di massa e la sorveglianza totale".

"Oltre 274mila contagiati e 35 mila decessi. Punto". E' la secca risposta con la quale Giuseppe Conte 'gela' le pulsioni 'No Mask'. Sulla manifestazione è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Io rabbrividisco all'idea che una serie di esponenti politici che vanno a dire in giro che la mascherina non serve, che il virus non esiste, potevano stare al governo di questo Paese in questo momento". E aggiunge: "Parlano di guerra i negazionisti, di guerra che devono fare allo stato contro queste misure, contro la mascherina. Io invece rispondo che la guerra l'abbiamo combattuta questo inverno e abbiamo perso sul campo decine di migliaia di italiani i cui familiari stanno ancora piangendo. Ai negazionisti chiedo di portare almeno rispetto per i familiari dei morti".

Arriva anche il commento della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Grazie alla mozione di Fdi oggi sappiamo cosa dicevano i tecnici del Cts. Il 12 di febbraio, mentre Zingaretti faceva l'aperitivo, il virus si propagava. Sono loro i veri negazionisti del Covid, dobbiamo dircelo". E aggiunge: "Mentre il Cts diceva che le terapie intensive non sarebbero bastate e che servivano le mascherine, Di Maio mandava tonnellate di dispositivi di protezione in Cina. E' evidente che il governo sul virus ha utilizzato due pesi e due misure".