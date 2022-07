Negazionisti sottili, inattivisti, mercanti di dubbi: le nuove bufale sul clima

"I mercanti di dubbi hanno rallentato nel grande pubblico la consapevolezza dei cambiamenti climatici, riuscendo a guadagnare qualche anno e ritardare le politiche di mitigazione dei gas serra. E la nuova frontiera dei mercanti di dubbi è quella degli inattivisti, che più sottilmente non negano il problema ma spingono a procrastinare le scelte, sostenendo che non possiamo permettercele ora". Così l’ingegner Stefano Caserini, che con il suo blog scientifico "Climalteranti" da anni denuncia le bufale di chi nega l’evidenza dei fatti, e cioè nega il ruolo decisivo delle attività umane nel riscaldamento globale. Caserini, che è docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano è stato anche tra i fondatori di Italian Climate Network. Bufale climatiche finanziate per ritardare l'azione contro il riscaldamento globale Ingegner Caserini, quanto successo sulla Marmolada ha riacceso l’attenzione sul tema dei cambiamenti climatici. Perché le azioni ancora non sono all’altezza di quanto richiesto? "Il primo fattore è che un tema molto più complesso di quello che si pensava ed è stato quindi sottovalutato, come se fosse solo un problema ambientale, come le piogge acide o l’inquinamento dei fiumi, o l’ozono. In realtà è qualcosa di ben più vasto, con grandi implicazioni socioeconomiche. E poi c’è il fatto che i cambiamenti climatici richiedono di mettere in discussione l’intero sistema energetico. E questo ha determinato resistenze di tipo poltico-economico, molto grandi. A questo si aggiunga il fatto che cambiare le abitudini richiede un cambiamento da parte di tutti e sappiamo quanto gli esseri umani sono restii a farlo. Gli sviluppi della ricerca ci hanno poi mostrato che era necessario non superare i due gradi di riscaldamento e se possibile rimanere nel grado e mezzo, e questo ci dava molto meno tempo di quanto pensavamo di avere quando 20-25 anni fa, si considerava che probabilmente erano accettabili ...