Negare i fatti: un pericoloso azzardo

In attesa di ascoltare le spensierate farneticazioni del prossimo negazionista, di chi si ostina a dire che il cambiamento climatico non esiste e che, se anche esistesse, non sarebbe certo una responsabilità dell’uomo, proviamo a mettere in fila quel che è successo negli ultimi mesi soltanto in Italia: l’alluvione devastante dell’Emilia Romagna, i tornado nel basso Friuli e nel Veneto, i micro-cicloni nella pianura padana, le palle di grandine del diametro di dieci centimetri, i venti fortissimi che hanno spezzato i tronchi di migliaia di alberi in Brianza, nella Bergamasca, nel cuore di Milano. I danni, per decine di miliardi. E poi i morti, sempre troppi, e il dolore di migliaia di persone.

Sul tema clima gli esperti sono chiari, anzi chiarissimi. La stragrande maggioranza di loro sostiene che il cambiamento è in atto da tempo, come svelano migliaia di studi e milioni di dati oggettivi raccolti in ogni angolo del pianeta.

Soltanto ieri, per dire, Claudia Pasquero, una scienziata che si occupa di fisica dell’atmosfera all’università Bicocca di Milano, proprio sulle pagine di questo giornale ha spiegato che occorre prepararsi e anticipare le risposte, se non vogliamo essere travolti dagli eventi (e dalle alluvioni). E sulla stessa linea di pensiero è Stefano Boeri, l’architetto di Milano secondo cui - pubblichiamo proprio qui a fianco le sue parole - è arrivato il momento di progettare le città in modo diverso, in modo che siano in grado di rispondere meglio anche agli eventi climatici avversi.

Vero: non si può cambiare un modello economico e di sviluppo da un giorno all’altro. Se lo facessimo, conteremmo i disoccupati a milioni e sarebbero tutti da riscrivere gli equilibri geopolitici del mondo che conosciamo. Ma la soluzione non può essere quella di ostinarsi a negare l’evidenza, né la rassegnazione può essere una scelta.