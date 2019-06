Roma, 8 giugno 2019 - Sorpresa meteo d'estate (quella meteorologica è iniziata il 1° giugno) questa mattina: nebbia al mare lungo la costa Adriatica dall'Emilia Romagna fino al Molise, come riportano anche molti utenti sui social network, con tanto di foto e video. Scatti dalle più note località balneari della Romagna, come Riccione e Rimini, passando per le città costiere della Marche (soprattutto del Pesarese e dell'Anconetano), fino a Termoli e Vasto.

Emilia Romagna Meteo questa mattina rilancia un articolo del 2016 di Meteogiuliacci.it nel quale si spiega però che non si tratta di un fenomeno raro. In particolare a inizio estate - si legge - "sul mare il contatto tra l'aria calda sopra e l'acqua fredda sotto porta all'evaporazione dell'acqua stessa, e in certi casi anche alla successiva condensazione in goccioline finissime, che poi nel giro di qualche ora vanno a costituire il banco di nebbia" che successivamente "arriva sulla terraferma quando si attiva la brezza di mare nel mattino".

Nebbia in spiaggia d'estate, ecco perché

Anche IlMeteo.it spiega che "tale fenomeno è da ricollegarsi all’andamento e all'escursione termica di questi primi giorni di giugno che hanno visto innalzarsi improvvisamente le temperature sulla terraferma, mentre al contrario la superficie marina non ha fatto in tempo a scaldarsi mantenendosi su valori molto bassi".

Alcuni scatti della nebbia dai social

Nebbia in giugno, evento raro per il clima mediterraneo della costa riminese pic.twitter.com/VGGcAOjqOB — tulliovaleriomazza (@tulliovalerio54) 8 giugno 2019

Altro che nebbia in valpadana pic.twitter.com/JwKDcuadKe — Chiara Cocchetti (@ChiaraCocchetti) 8 giugno 2019

Tutti pronti per il mare..... Arriviamo in spiaggia..... Tutta nebbia..... Ritornati a casa ☹️ pic.twitter.com/DA0IR1FY53 — Anche Fragile ♥️ (@FragileAnche) 8 giugno 2019

Ma voi la nebbia al mare l'8 giugno l'avete mai vista? pic.twitter.com/IJnh0csVJ7 — Pale Ale (@kwigibo_) 8 giugno 2019