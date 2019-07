Roma, 3 luglio 2019 - Maxi sequestro della polizia per oltre 120 milioni di euro nei confronti di noti esponenti della 'ndrangheta calabrese radicata a Roma e provincia già dagli anni Ottanta. Tra i beni sequestrati spiccano 173 immobili situati tra la capitale, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata e altre province italiane. Tra i nomi di coloro colpiti dai provvedimenti emergerebbero quelli di Scriva, Morabito, Mollica, Velonà e Ligato.

SALVINI - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha ringraziato le "forze dell'ordine e agli inquirenti". "Ieri ero stato in Calabria per promettere tolleranza zero contro i clan: arresti e sequestri sono la risposta migliore a chi ci chiede pulizia e legalità", ha commentato il capo del Viminale.

"173 immobili sequestrati per un valore di 120 milioni di euro ai danni della 'ndrangheta. A Roma. Eppure c'era chi sosteneva che nella Capitale non ci fosse la mafia. Quando lo Stato c'è, non ce n'è per nessuno. Neppure per la mafia", scrive invece Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, su Twitter.