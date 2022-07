'Ndrangheta e imprenditori, 12 arresti a Reggio Calabria. Sequestrati 32 milioni di euro

Reggio Calabria, 26 luglio 2022 - Smantellato un sodalizio tra imprenditori e 'ndrangheta che favoriva l'infiltrazione delle cosche nel settore edile e nella grande distribuzione alimentare. Il blitz a Reggio Calabria stamane: dodici persone, tra cui presunti affiliati alle 'ndrine locali ed imprenditori collusi, sono state arrestate da uomini della Dia e della Guardia di Finanza. L'operazione "Planning" è partita su direttiva della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, nell'ambito dell'inchiesta sulla cosca di 'ndrangheta dei De Stefano. Arresti e perquisizioni sono stati effettuati anche in Lombardia, Abruzzo e Lazio.

Le 12 persone arrestate, 8 trasferite in carcere e 4 agli arresti domiciliari, sono gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno, associazione per delinquere, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Sequestrati 32 milioni di euro, 28 imprese, di cui una con sede legale in Slovenia ed una con sede legale in Romania, 27 unità immobiliari e quote societarie.