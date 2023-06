‘Ndrangheta, blitz nel Cosentino: eseguite 68 misure cautelari. Sequestrati beni per 5 milioni

Catanzaro, 30 giugno 2023 – Carabinieri e polizia hanno eseguito, a Cassano Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 68 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dalle finalità mafiose, oltre che per altri delitti, anche aggravati da modalità e finalità mafiose. Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e da personale delle Squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio centrale operativo di Roma.

Nell'ambito dell’operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore complessivo di 5 milioni tra cui i beni immobili, aziende, quote sociali, beni mobili registrati, rapporti finanziari, riconducibili agli indagati, per un valore stimato appunto di circa 5 milioni di euro. (AGI)