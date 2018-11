Roma, 26 novembre 2018 - L'Italia trionfa alla Culinary world cup 2018 di Lussemburgo, una delle più importanti competizioni culinarie del mondo, che durerà fino a mercoledì prossimo.

In gara trenta nazionali, messe tutte in fila dai nostri cuochi. Il primo sui social network a festeggiare il successo è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha twittato entusiasta: "Dopo tanti anni, la Nazionale Italiana Cuochi ha vinto la medaglia d'oro nella Coppa del Mondo di Cucina in Lussemburgo! Viva il Made in Italy, viva il nostro cibo, la nostra agricoltura e i nostri cuochi!".

Viva il Made in Italy, viva il nostro cibo, la nostra agricoltura e i nostri cuochi! #federcuochi #cwc2018 pic.twitter.com/0RYcrEHL45 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 novembre 2018