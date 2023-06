Navi, aerei e Rov Maxi mobilitazione

Ifremer, l’istituto di ricerca oceanografica per il quale ha lavorato per tanti anni Paul Henry Nargeolet, uno dei cinque dispersi, è l’ultima speranza. "Se il Titan sarà trovato – ha spiegato Jean Opderbecke, capo dell’unità sistemi sottomarini di Ifremer – il sommergibile verrà posizionato dal nostro batiscafo sul fondale marino in modo da rendere accessibili i quattro anelli di sollevamento. Quindi verrà preso il cavo calato da una nave in superficie e collegato al batiscafo, dopodichè il Titan dovrà deve essere sollevato e issato in superficie. Anche in condizioni molto favorevoli, questo richiederebbe diverse ore". Auguri.