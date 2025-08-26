Nave ferma per 10 ore a Ponza, a bordo 8.500 persone

La nave World Europa di Msc Crociere è rimasta ferma per ore in mezzo al mare al largo di Ponza per un guasto ai motori. La nave, lunga quanto tre campi di calcio, era partita domenica da Genova con a bordo 8.585 persone ed era diretta a Napoli, quando i suoi motori si sono improvvisamente fermati ad otto miglia nautiche dall’isola laziale. A causare l’avaria, come spiegato dopo i primi controlli dei tecnici, un guasto elettrico. La nave è rimasta senza propulsione per quasi 10 ore ma a bordo non ci sono stati problemi particolari per passeggeri ed equipaggio: i servizi essenziali sono stati regolarmente assicurati grazie ai generatori di bordo, anche se la nave era ferma e le sue eliche immobili.

La segnalazione alla Guardia costiera è arrivata alle 7.25, anche se il guasto si sarebbe verificato alcune ore prima. Subito sono stati fatti partire due rimorchiatori: uno da Gioia Tauro e l’altro da Napoli. Mentre l’elicottero Nemo ha sorvolato l’imbarcazione con 20 ponti e 2.600 cabine. Un gigante del mare lungo oltre 333 metri, largo 47 metri ed alto 68 metri per un peso di 215.863 tonnellate. I tecnici specializzati della compagnia verso le 15.30 sono riusciti a far ripartire la propulsione e la nave seppur lentamente a circa 14 nodi - può raggiungere una velocità massima di 22,7 nodi - in maniera autonoma e senza la necessità di essere rimorchiata, si è messa in navigazione verso il porto di Napoli. L’attracco è avvenuto intorno alle 21.00 e l’approdo nel capoluogo campano si è svolto in un clima disteso a bordo della nave dopo l’apprensione per il guasto. Nel viaggio la nave da crociera, costata un miliardo di euro, era stata scortata dalle motovedette della Guardia Costiera.