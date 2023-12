Navalny non si trova. Paura per l’anti-Putin

Alexey Navalny non sarebbe più nella colonia penale IK-6 di Melekhovo ma il suo staff denuncia di non avere la più pallida idea di dove si trovi il rivale numero di Putin e di non avere sue notizie ormai da sei giorni. Secondo la sua portavoce, i funzionari del carcere "hanno detto a un avvocato che il detenuto Navalny non è più nella loro lista".