Naufragio al largo di Lampedusa, Unicef: “Morta una donna incinta e dispersi diversi bambini”

Roma, 18 ottobre 2025 – Ancora una tragedia al largo di Lampedusa, ancora un viaggio della speranza che per decine di migranti si è trasformato in trappola mortale. Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi in seguito all'ennesimo naufragio al largo dell’isola. Lo afferma l'Unicef facendo riferimento all'imbarcazione di migranti che si è capovolta ieri in area Sar maltese a circa 50 miglia a sud est dell'isola, dove oggi sono stati portati i superstiti e l'unico corpo recuperato.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dai sopravvissuti, ricostruisce l'Unicef, circa 35 persone erano partite da Al Khums, in Libia, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina. Dopo due giorni in mare, la barca si è capovolta al largo di Lampedusa. Finora undici persone, compresi quattro bambini che viaggiavano da soli, sono state soccorse dalla Guardia Costiera italiana.

L’appello

"Questa tragedia – afferma l'Unicef in una nota – evidenzia ancora una volta i rischi mortali che bambini e famiglie affrontano lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Ogni vita perduta in mare sottolinea l'urgente necessità di operazioni di ricerca e soccorso coordinate, sbarchi sicuri, accoglienza su base comunitaria e accesso ai servizi di asilo”. L'Unicef invita “i governi a utilizzare il Patto su migrazione e asilo per dare priorità alla protezione dei bambini, garantendo percorsi sicuri e legali di protezione e ricongiungimento familiare. Chiediamo inoltre – conclude la nota – maggiori investimenti nei servizi essenziali per i bambini e le famiglie che arrivano attraverso rotte migratorie pericolose, inclusi il sostegno psicosociale, l'assistenza legale, sanitaria e l'accesso all'istruzione”.