Naufragio a Lampedusa, bambina di due anni muore dopo il soccorso

Nuova tragedia del mare a Lampedusa, dove una bambina di 2 anni, tra i 43 naufraghi che sono stati recuperati dalle motovedette della Capitaneria a Capo Ponente, è morta sull'unità di soccorso. La piccola è spirata mentre la motovedetta la stava portando, assieme agli altri superstiti, verso il porto.

Si trovano invece al poliambulatorio dell'isola i due giovanissimi salvati dai pescatori Giuseppe e Salvatore Del Volgo, padre e figlio.

I due hanno salvato due giovani migranti che erano stati abbandonati sugli scogli, in località Muro Vecchio, sulla costa Nord della maggiore delle isole Pelagie. Con la barca hanno caricato i due ragazzi africani e, lanciando l'sos, li hanno accompagnati a Cala Pisana dove sono stati fatti scendere e affidati alle cure dei sanitari del 118. Durante il breve tragitto, i lampedusani hanno messo addosso ai due ragazzi tutte le coperte che avevano a disposizione e hanno dato loro da mangiare.

Nella giornata di oggi sono sbarcati in oltre 340 sull'isola, divisi in otto sbarchi. Si cercano ancora otto dispersi, tra i quali due bambini: a fronte dei 43 migranti recuperati, all’appello mancano ancora queste otto persone. Le ricerche sono in corso in tutta la zona nella quale sono stati ritrovati gli altri.