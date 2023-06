Il naufragio degli 007 sul lago Maggiore, apocalisse in 30 secondi. Lo skipper piange la moglie: "Pregava prima di morire"

Sesto Calende (Varese), 1 giugno 2023 – La trasferta lombarda degli 007 del Mossad potrebbe essere legata alle attività di Leonardo, il colosso italiano dei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, che ha solidi rapporti commerciali con Israele. Hanno sede nel Varesotto due delle aziende più importanti nel gruppo, Agusta Westland e Alenia Aermacchi. Sabato 27 maggio, inoltre, Sesto Calende ha ospitato le celebrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica alla Training Academy di Leonardo. Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e altri politici della Lega, oltre ai vertici della società. In questa cornice, rimanendo nel campo delle ipotesi, potrebbero essersi tenuti anche incontri di lavoro riservati fra i 13 agenti israeliani e gli 8 italiani dell’Aise, nell’ambito dei rapporti di cooperazione fra i due Paesi sul fronte della sicurezza.

Incontri seguiti dalla gita sulla “Good...uria“, naufragata domenica nel lago Maggiore, costata la vita a tre passeggeri (Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, dell’intelligence italiana, e Erez Shimoni, ex uomo della sicurezza israeliana che collaborava ancora con il Mossad dopo il pensionamento) e alla moglie dello skipper Claudio Carminati, la 50enne russa Anya Bozhkova. Sulla presenza degli agenti israeliani in Italia non c’è interesse investigativo. La Procura di Busto Arsizio sta concentrando invece le indagini sulla dinamica dell’incidente, provocato dal maltempo, e su eventuali violazioni delle misure di sicurezza da parte del proprietario della barca. Indagini che partiranno dagli esami sul relitto – il recupero è ancora in corso – mentre il pm Massimo De Filippo ha deciso di non disporre l’autopsia sui cadaveri.

Gli esami esterni del medico legale hanno infatti accertato che sono morti per annegamento e non presenterebbero segni o lesioni tali da richiedere approfondimenti. È stato dato quindi il nulla osta alla sepoltura: il funerale di Shimoni si è già svolto in Israele, mentre quelli delle vittime italiane devono ancora essere celebrati. Quando sono stati ascoltati come testimoni, i superstiti si sarebbero subito qualificati come funzionari della presidenza del Consiglio italiana ed esponenti di una delegazione governativa israeliana. Hanno fornito una versione unanime, raccontando di essere stati "sorpresi da una tempesta" rientrando verso Sesto Calende al termine del pranzo sulle Isole Borromee e della mini-crociera, e di essere finiti in acqua dopo che la barca si è ribaltata.

Pochi istanti", seguiti dai disperati tentativi di mettersi in salvo e dall’intervento di una comitiva di giovani su un’altra barca. Gli 007 italiani potrebbero essere riconvocati per approfondimenti. La stessa versione è stata fornita dallo skipper Carminati: "Siamo salpati da Lisanza in condizioni di sicurezza, non c’era la previsione di possibili rischi. Siamo stati sorpresi dal maltempo e travolti in trenta secondi, un evento imprevedibile". L’uomo, sconvolto per la perdita della moglie, che ha visto pregare prima di morire, in passato ha svolto diversi lavori tra cui, fino a poco tempo fa secondo alcune testimonianze, quello di addetto alla manutenzione dei distributori automatici.

Ad aprile aveva aperto una società, la Love Lake, con un capitale sociale di soli 500 euro, intestata alla moglie. Gli investigatori stanno accertando se l’uomo avesse tutte le carte in regola per trasportare turisti sul lago mentre per oggi, a Sesto Calende, è stata proclamato il lutto cittadino.