Naufragio di Cutro Ci sono i primi indagati

ROMA

Registri che paiono “corretti“ ex post, barche che starebbero in porto e non in mare, registrazioni che non si trovano. Sono parecchi i misteri attorno al disastro di Cutro, il naufragio del barcone carico di migranti avvenuto nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio scorsi davanti la spiaggia di Steccato di Cutro. Il naufragio ha provocato la morte accertata di 94 persone e altrettanti dispersi. Il magistrato titolare dell’inchiesta, Pasquale Festa, ha disposto perquisizioni nelle sedi della Guardia di Finanza e della Guardia costiera. Ciò che si sa con certezza, anche perché a confermarlo è stato lo stesso procuratore Giuseppe Capoccia, è che nell’inchiesta, della quale non si sanno le ipotesi di reato contestate, ci sono alcuni indagati, che dovrebbero essere gli operatori della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, ai quali è stato notificato il decreto di perquisizione.

L’inchiesta mira ad accertare eventuali responsabilità per i presunti ritardi nei soccorsi al barcone. "Più che delle vere e proprie perquisizioni – ha detto Capoccia – stiamo eseguendo dei riscontri puntuali su elementi che ritenevamo mancanti per completare l’indagine". Lo scopo dell’inchiesta è di accertare i motivi del mancato intervento in soccorso dei migranti e se sia stata rispettata la normativa che imponeva, comunque, un intervento, a prescindere dalle singole competenze e responsabilità. La notte in cui fu avvistato il barcone, il relativo intervento fu gestito come operazione di polizia e non fu dichiarato l’evento Sar, e cioè di ricerca e soccorso. In quell’occasione intervenne soltanto la Guardia di Finanza, due unità navali della quale uscirono in mare senza però riuscire ad individuare l’imbarcazione.

I punti da chiarire sono tanti. "Le modalità di redazione del ‘Giornale di Chiesuola’ – scrive il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia nel decreto di perquisizione – inducono a ritenere che le circostanze presenti alle pagine 37, 38, 39 e 40, verificatesi in momenti antecedenti al disastro, quindi in una situazione non di emergenza, siano state annotate successivamente ai fatti". Non solo. "Rilevato che nella telefonata intercorsa alle ore 23:49 tra l’operatore del Roan della Guardia di Finanza di Vibo Valentia e il capo turno della sala operativa della Guardia Costiera, l’operatore del Roan, su indicazione dell’Otc di turno, notiziava l’operatore della CP dell’impiego della ‘vedetta 5006’", ma dall’annotazione redatta del comandante della vedetta, "emergeva che la predetta imbarcazione, lungi dall’essere in navigazione alla ricerca del target, si trovava, in realtà, all’interno del porto di Crotone".

Nel decreto di perquisizione e sequestro il procuratore Giuseppe Capoccia fa tra l’altro riferimento a una conversazione tra l’operatore della sala operativa di Vibo e l’operatore della sala operativa di Reggio Calabria Nel chiarire le motivazioni che rendono "assolutamente indispensabile procedere alla perquisizione informatica dei cellulari in uso agli indagati" la procura dice che "si è cercato di acquisire le comunicazioni di servizio intercorse tra gli operatori impegnati quella notte ma – si legge nel decreto – sui server in uso alla Guardia di Finanza, non veniva ritrovata alcuna traccia audio".

A.Farr.