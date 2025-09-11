Tragedia del Natisone, le famiglie delle tre vittime chiedono 3,7 milioni al Viminale

Roma, 11 settembre 2025 - Le famiglie dei tre giovani vittime della piena del torrente Natisone hanno presentato una richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non, biologici e morali dell'ammontare tale di 3,7 milioni di euro. La richiesta è stata presentata dai legali delle famiglie Doros, Cormos e Molnar, i genitori e i fratelli di Bianca, Patrizia e Cristian, che persero la vita il 31 maggio 2024. Dal Tgr Rai del Fvg si apprende che l'avvocato delle famiglie delle vittime, Maurizio Stefanizzi, sta depositando gli atti di costituzione di parte civile nel procedimento penale nei confronti dei tre vigili del fuoco della sala operativa e dell'infermiere della Sores, del Numero unico di emergenza 112, imputati per la morte dei tre giovani. Sotto accusa gli interventi per soccorrere i giovani.

I quattro imputati hanno optato per il giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare. Il primo in aula sarà l'infermiere della Sores, il 17 novembre. Salvo la possibile unione dei due procedimenti, i tre vigili del fuoco dovrebbero comparire in tribunale il prossimo 2 dicembre.

Natisone: ci sono i primi indagati nella strage sul fiume, morti annegati tre amici stretti nell'ultimo abbraccio. Nel riquadro, Bianca Cormos, una delle vittime

"Venite a salvarci", è stata la drammatica telefonata di Patrizia Cormos il 31 maggio al 112, il numero unico di soccorso. La ragazza morirà con gli amici Bianca Doros e Cristian Molnar, annegando nel fiume Natisone in piena dopo aver aspettato inutilmente un aiuto: il livello dell'acqua cresceva in modo vertiginoso e l'ondata di piena violentissima non ha lasciato scampo ai tre amici, inghiottiti dopo un ultimo disperato abbraccio immortalato in un video sul web che ha commosso l'Italia.

Quattro erano state le chiamate di Patrizia che raccontano l'angoscia dei tre amici che si trovavano in trappola sul fiume dove erano andati a scattare qualche fotografia. Le 4 telefonate di Patrizia - una andrà a vuoto - sono strazianti, documentano la paura e il senso di impotenza.

"Chiamate mia mamma", si raccomandava ancora Patrizia nelle chiamate ai soccorritori. I tre hanno atteso i soccorsi “per circa 40 minuti”, ha ricostruito a Procura. L'inchiesta è stata aperta contro ignoti per "accertare se i soccorsi" fossero "stati tempestivi”.

Per la famiglia Cormos viene chiesto un totale di un milione 269mila euro, per la famiglia Doros un milione e 200mila euro, e un milione e 243mila euro per la famiglia Molnar.