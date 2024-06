Natalità, in Italia è allarme rosso. L’esperto: "A scuola troppo a lungo. E così nessuno fa figli"

Roma, 13 maggio 2023 – Uno dice è colpa dell’economia. L’altro accusa la mancanza degli asili. Ciechi, demograficamente incoscienti. È colpa delle donne. E anche dei licei. Ma ci torniamo. Prima la brutta notizia: dieci anni, al massimo quindici. E poi ciao Italia, addio italiani. L’estinzione a quel punto sarà un destino ineluttabile e non si potrà dare la colpa al Pil. Nel 2020 eravamo attorno ai 60 milioni, se va bene saremo 47,6 milioni nel 2070 e a fine secolo non supereremo i quaranta. Suggestione ancora più macabra: nel 2050 per ogni nato ci saranno due morti.

Ci stiamo spegnendo. Senza fare lo sforzo di capire dove tutto è cominciato. A profetizzarlo non è Nostradamus ma uno statistico, Roberto Volpi, che nell’aprile 2022 lanciava un allarme inascoltato nel libro ‘Gli ultimi italiani. Come si estingue un popolo’, avvertiva: il suicidio di massa si prepara da almeno 40 anni e siamo vicini al punto di non ritorno. Ripete oggi: "L’alternativa è tra sfracellarci al suolo o planare con il paracadute".

Meloni al Papa: contro la denatalità faremo la nostra parte

Ma i licei cosa c’entrano?

"C’entrano, perché ritardano la prospettiva di avere dei figli. Bisognerebbe anticipare l’uscita dal sistema formativo di almeno 4-5 anni, per avere tempo di trovare un lavoro e farsi venire l’idea di famiglia. Invece, errore clamoroso, abbiamo licealizzato tutta la scuola superiore mettendo in un angolo la formazione tecnico professionale. Non ci sono in giro ventenni diplomati che desiderano spaccare il mondo, anche per la megalomania delle famiglie che vogliono il figlio all’università. Così ci ritroviamo con i trentenni spaesati, il cui ultimo pensiero è cambiare un pannolino. Altro errore nato da un’idea geniale: la laurea breve. Era una formidabile intuizione per immettere nel mondo del lavoro giovani qualificati, ma senza la magistrale non conta nulla. Così quando si mettono a cercare lavoro i giovani sono già vecchi".

Insomma bisognerebbe arrivare prima al traguardo.

"A quarant’anni la partita è chiusa e la dissociazione fra individualismo e famiglia è insanabile. Ci si realizza fuori, non si conciliano matrimonio e carriera. In ogni caso siamo spacciati".

Quindici anni sono pochi.

"Il problema è vecchio e l’approdo finale difficilmente correggibile. Se permette parliamo di donne, perché la demografia non può conoscere la fecondità dei maschi. Lo sa qual è oggi la percentuale in età feconda tra i 15 e i 49 anni? Un misero 38,9%. Preoccupante, considerando che a inizio 2000 era del 47%. Abbiamo perso 2,1 milioni di madri potenziali. E nei prossimi dieci anni cosa succederà? Entreranno in età feconda le bambine che adesso hanno tra i 5 e i 14 anni, 2 milioni e 596 mila, figlie della bassissima natalità di inizio millennio. Mentre usciranno 4 milioni e 249 mila, le signore fra i 40 e i 49, figlie dell’alta natalità degli anni ‘70. Perso un altro milione virgola sette. È tutto qui. E andrà sempre peggio, c’è poco da fare gli stati generali sulla natalità se si scansa su questo. Le future madri non sono espandibili e il solo modo di accrescere il loro numero è attingere ai flussi migratori".

Parlava di un’estinzione in lunga incubazione.

"Detto senza tracce di moralismo: il referendum sul divorzio nel ‘74, non il divorzio in sé, ha scatenato una laicità di massa senza precedenti. Che ha minato il matrimonio e tramortito la cultura dominante dal secondo dopoguerra. Nel ‘68 il 98% degli italiani si sposava in chiesa, oggi siamo al 30%. Di qui la perdita del prestigio sociale della famiglia e dei figli".

Ma è poi così terribile se gli italiani si estinguono?

"La domanda è ironica, la risposta seria. Se una popolazione si riduce invecchia. La cosa peggiore non è estinguersi ma diventare una casa di riposo".