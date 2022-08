Narcotizza e violenta l’ex fidanzata Confessa il primario

Ha confessato ieri mattina durante l’interrogatorio di garanzia a Busto Arsizio (Varese) Andrea Carlo Pizzi, medico anestesista di 52 anni, arrestato con l’accusa di aver stuprato la sua ex fidanzata. L’uomo, che durante l’interrogatorio con il pm di Busto, Nadia Calcaterra aveva dichiarato che il rapporto era stato consensuale, oggi ha ritrattato. Dopo essere uscito con la donna che aveva frequentato per mesi, al termine di una discussione, con la scusa di darle un antidolorifico per un problema a una spalla, l’ha fatta salire in casa e le ha iniettato un farmaco a cui la donna aveva già reagito male in passato, e l’ha stuprata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo la fine della relazione, e la donna sono rimasti in contatto. Lei, dopo una brutta caduta da cavallo, era stata da lui più volte per farsi iniettare un antidolorifico. In due occasioni, secondo la sua testimonianza, Pizzi le avrebbe iniettato del Tramadol, a cui la donna aveva reagito male, perdendo i sensi.