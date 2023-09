Addio a Napolitano, alle 9 il feretro a Palazzo Madama. Alle 10 l’apertura della camera ardente. La diretta

Roma, 24 settembre 2023 – Verrà aperta alle 10 la camera ardente al Senato per il presidente Giorgio Napolitano, morto venerdì sera alle 19.45 nella clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma. Il presidente La Russa riceverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dalle 10.20 è previsto l'arrivo delle altre autorità a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana.

I funerali laici di Stato si terranno martedì alle 11.30 nell'Aula della Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento, come spiegato da una nota di Palazzo Chigi.

La camera ardente per Napolitano: aggiornamenti in diretta

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano