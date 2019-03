Napoli, 5 marzo 2019 - Aggredita e violentata da tre uomini. E' successo a una donna di 24 anni nell'ascensore della stazione della ferrovia Circumvesuviana di S. Giorgio a Cremano (Napoli).

La giovane ha sporto denuncia alla polizia intervenuta, e dopo è stata trasportata ancora sotto choc all'Ospedale Villa Betania. Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno preso in visione i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di individuare i responsabili. La violenza è avvenuta poco dopo le 18. Al momento dell'aggressione la stazione era affollata, ma nessuno si sarebbe accorto di quanto stava succedendo.

Dura la reazione di Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, la holding regionale che gestisce la Circumvesuviana: "Questi vigliacchi saranno presi. Meritano una punizione esemplare. Nessuna pietà". De Gregorio continua: "Stiamo seguendo con apprensione e con grande preoccupazione e sdegno la ipotesi, purtroppo verosimile, di violenza carnale subita da una ragazza nella stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. All'interno di un ascensore, i vigliacchi avrebbero approfittato della ragazza. Non ci sono controlli che tengono rispetto alla disumanità ed alla bestialità di alcuni individui non definibili 'uomini'. Il nostro personale e le nostre telecamere sono a disposizione e stanno collaborando attivamente minuto per minuto con le forze dell'ordine".