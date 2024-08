Napoli, scontro tra mega yacht: il Venus appartenuto a Steve Jobs urta quello del milionario Salinas

Napoli, 8 agosto 2024 – Se la sono cavata con un grosso spavento e un graffio da centinaia di migliaia di migliaia di euro gli ospiti del mega yacht del milionario messicano Ricardo Salinas, investiti al largo del Golfo di Napoli niente di meno che da un altro mega yacht di lusso, il Venus che era appartenuto a Steve Jobs.

A rendere noto l’incidente, che risale ai giorni scorsi, e a pubblicare il video su X, è lo stesso proprietario dello yacht investito, il Lady Moura del milionario messicano Ricardo Salinas. "Non ci crederete mai – scrive Salinas – ma il nostro yacht è stato colpito mentre eravamo a Napoli. Ve lo dico io: lo yacht di Steve Jobs, fondatore della Apple (ora di sua moglie Laurene), ci ha investito mentre eravamo ancorati al largo di Napoli. Vorrei sapere cosa stavano facendo il capitano e l'equipaggio quando non hanno visto davanti a loro uno yacht delle dimensioni del mio. La cosa buona è che non si è verificato altro che un graffio, ma è un grosso graffio che costerà molto riparare".

Nel video si sentono in sottofondo le urla di alcune persone a bordo del Lady Moura che vedono avvicinarsi dritto contro di loro il Venus e iniziano a urlare e sbracciarsi mentre risuona anche la sirena dell’imbarcazione nel tentativo di avvertire il comandante del Venus dell’imminente impatto. Ma è tutto inutile. Lo yacht appartenuto a Jobs si avvicina all’altro e ne urta il fianco con la prua. Nessuna conseguenza per le persone, ma solo qualche ammaccatura per il Lady Moura.

Alla fine il milionario Solinas ci scherza su, invitando a comprare prodotti Apple per aiutare il proprietario del Venus a ripagare il danno fatto al suo yacht. "Qui vi lascio il video – conclude Solinas –, così potrete vedere che gli st.. non mancano al mondo e capire quanto sia importante avere al comando un capitano responsabile e attento". Per il resto, "Niente da fare, continuiamo a goderci le vacanze".