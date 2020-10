Napoli, 18 ottobre 2020 - Preso il pirata della strada, guidava un camion di rifiuti. Sarebbe stato l'autista del mezzo a travolgere e uccidere la donna di 72 anni a Pozzuoli (Napoli), in via Miliscola, per poi fuggire dal luogo dell'incidente. Il l'autista del camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti è stato individuato e fermato dai carabinieri. Ora si trova in caserma e la sua posizione è all'esame dei militari d'intesa con l'autorità giudiziaria.

La vittima è morta poco dopo sul posto, a nulla è valso l'intervento dei sanitari. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.40 all'altezza della rotonda nota come "Rotonda Cavani", dal nome del calciatore uruguaiano del Napoli, che abitava a poca distanza negli anni della sua permanenza nella formazione partenopea.

I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli stanno indagando per risalire all'identità della persona alla guida. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere presenti sul posto.