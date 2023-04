Napoli: scontri sui migranti tra manifestanti e polizia. Contestato il ministro Piantedosi

Napoli, 21 aprile 2023 – Migranti: scontri a Napoli tra manifestanti e polizia all’esterno della stazione marittima. Contestato il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

Momenti di tensione sul decreto Cutro

Una prima scintilla è scattata prima dell’arrivo del ministro quando i manifestanti hanno tentato di deporre una corona di fiori, in onore dei morti di Cutro, all’ingresso della Stazione.

Un secondo contatto si è verificato proprio al passaggio del ministro, quando è partito un lancio di ortaggi e fiori. Oggetto della contestazione il cosiddetto decreto Cutro che ridimensiona la protezione speciale per i migranti che arrivano in Italia.

Contestato anche l’ex ministro Minniti

Dure le critiche anche all’indirizzo dell’ex ministro Marco Minniti, anche lui a Napoli per partecipare al Forum Nazionale espositivo dei beni confiscati che si terrà alla Stazione Marittima oggi e domani.

“Non siete i benvenuti”

Proprio nel segno della contestazione a Piantedosi e Minniti un gruppo di un centinaio di manifestanti si è radunato nei pressi dell’ingresso della Stazione Marittima e ha iniziato a intonare cori contro ministro ed ex ministro. “Non siete i benvenuti a Napoli”, hanno gridato i contestatori con le mani dipinte di pittura rossa a appresentare il sangue dei migranti morti nelle tragedie in mare. In quest’ottica i manifestanti hanno anche provato a raggiungere l’interno della struttura per consegnare a Piantedosi una corona di fiori in memoria dei migranti, ma la polizia, in assetto anti sommossa, ha tenuto tutti a distanza dall’entrata dell’edificio.