Napoli, 30 agosto 2020 - Tragedia nel quartiere napoletano di Soccavo. Un uomo di 88 anni ha sparato contro i due figli invalidi uccidendone uno. L'uomo ha esploso due colpi di pistola contro i due figli invalidi, poi ha chiamato la polizia per confessare l'accaduto.

A sparare - come abbiamo detto in apertura - è stato un uomo di 88 anni residente alla periferia di Napoli. Poco dopo le due, ha esploso diversi colpi di pistola contro il figlio di 47 anni, gravemente disabile. L'uomo poi ha rivolto l'arma contro il secondo figlio, 52 anni, che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale, anche lui invalido, colpendolo al braccio. L'anziano ha infine ha sparato anche alla moglie, ma non l'ha colpita. Dopo l'omicidio ha chiamato il 118 e la polizia. "Ho ucciso i miei figli", ha detto prima di essere arrestato. Agli agenti il pensionato ha detto di aver agito perché disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei figli.