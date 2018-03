Napoli, 19 marzo 2018 - Spari e terrore davanti a una scuola elementare del Napoletano. Succede nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno, dove una mamma di 31 anni è stata uccisa intorno alle 8,30 del mattino da un uomo, probabilmente un suo conoscente. E subito si pensa all'ennesimo caso di femminicidio. E' successo tutto in pochi attimi, in una zona che a quell'ora è molto frequentata per il via-vai di bambini e genitori. Per fortuna l'uomo ha sparato una decina di minuti dopo l'inizio delle lezioni, quindi nessun bambino ha assistito alla scena.

La vittima, Immacolata Villani, era sposata e aveva appema accompagnato sua figlia nella scuola elementare del plesso di primaria Boccia di Terzigno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, dopo aver lasciato nell'istituto la figlia, si è attardata a parlare davanti alla scuola con un uomo, che poi avrebbe estratto una pistola e sparato un solo colpo prima di allontanarsi a bordo di uno scooter di colore grigio. I carabinieri stanno cercando di identificarlo.