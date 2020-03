Napoli, 1 marzo 2020 - Un ragazzo di 15 anni ha tentato di rapinare un carabiniere, che ha reagito ferendolo con colpi di pistola alla testa e al torace. Il giovane è morto all'ospedale Pellegrini.

Il carabiniere era in abiti civili, in auto e con una persona accanto sul lato passeggeri quando è stato affiancato da uno scooter con in sella due ragazzi che, armati di pistola, hanno provato o sono riusciti a rapinarlo. Alla guida dell'auto in via Generale Orsini a Napoli c'era un carabiniere che nelle concitate fasi della rapina ha impugnano la pistola e colpito il 15enne, poi morto in ospedale. Ancora incerta la dinamica dell'accaduto. Forse il militare dell'Arma ha solo risposto a un primo colpo di pistola dei rapinatori, forse è stato il primo a sparare. Un altro ragazzo potrebbe essere stato colpito, ma sinora nessuno si sarebbe presentato in ospedale per farai medicare. Il carabiniere adesso è in caserma e viene ascoltato dagli inquirenti.

All'alba il Pronto soccorso è stato devastato, fa sapere la Asl, dalla rabbia dei parenti. Il servizio è stato sospeso e i pazienti sono stati trasferiti nei reparti e in altri ospedali.