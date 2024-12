Napoli, cede una tettoia: carabiniere cade durante controlli. È grave

Napoli, 6 dicembre 2024 – Un carabiniere oggi a Napoli è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta da una tettoia mentre stava effettuando dei controlli nella zona di San Giovanni a Teduccio, alla periferia est della città.

Stando alle prime informazioni, una tettoia avrebbe ceduto e il militare dell’Arma sarebbe precipitato per alcuni metri. È stato subito soccorso e poi trasferito in codice rosso all'ospedale del Mare per essere sottoposto a un intervento d'urgenza.

La comunità locale e i colleghi dell’arma hanno mostrato solidarietà al carabiniere. Si è espresso in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania presentando massima vicinanza al membro dell’arma e ai familiari. Sono in corso le indagini, da parte dei militari, per chiarire la dinamica del terribile evento.