Nanni Moretti colpito da infarto

Roma, 3 ottobre 2024 – Nanni Moretti ha avuto un infarto. Ricoverato nei giorni scorsi, il regista è già stato dimesso e sta bene. Stasera è al cinema Nuovo Sacher dove viene presentato il film ‘Vittoria’, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che ha co-prodotto.

A causa dell’attacco di cuore il regista, 71 anni, aveva dato forfait ieri al cinema Vittoria di Napoli. Ai presenti era stato mostrato un video in cui è Moretti stesso a raccontare l’accaduto dall’ospedale, scusandosi per l’assenza e chiedendo discrezione: “Mi dispiace non poter essere lì con voi – dice –. Ma sto bene, starò meglio. Tornerò presto”.

Per 24 ore in effetti la notizia dell’infarto è rimasta lontana dai media. Ma in sala a Napoli c’erano 250 spettatori e alla fine è circolata. Lorenzo Cioffi, tra i produttori del film, e i registi, avevano ulteriormente rassicurato il pubblico partenopeo, spiegando che Moretti era in realtà già stato dimesso.

