Milano, 13 agosto 2019 - Nadia Toffa è morta. Ad annunciare la morte della 40enne è stata la sua 'famiglia televisiva": le Iene, il programma di Italia 1 di cui era inviata e conduttrice, uno dei volti più amati. "

"Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all'ultimo, fino a oggi", è il messaggio sulla pagina Facebook del programma. "Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta: il cancro. E dato che sei stata in grado di perdonare l'imperdonabile, cara Nadia, non ci resta che sperare con tutto il cuore che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto. Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre. Niente per noi sarà più come prima".

Lei - che ha condiviso con il suo pubblico le tappe della malattia, senza nascondere le impegnative cure a cui si sottoponeva - aveva fatto dei suoi social un luogo di scambio diretto e condivisione. Ed è proprio sui social che il mondo della spettacolo, della politica e del giornalismo le sta dando l'ultimo addio.

"Ha avuto una forza straordinaria, ha saputo lottare con dignità e coraggio". Così su Facebook il direttore del TG LA7 Enrico Mentana, ricorda Nadia Toffa.

Il ministro dell'Interno e leader del Carroccio Matteo Salvini scrive: "Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso. Mancherai. Una preghiera".

"Ciao Nadia". Due parole accostate a una foto della Toffa sorridente, così sul suo profilo Twitter Rosario Fiorello ricorda la conduttrice.

Ciao Nadia



❤️ pic.twitter.com/5PRBZMOJu5 — Rosario Fiorello (@Fiorello) 13 agosto 2019

"La sua lotta contro la malattia è stata un esempio di coraggio per tutti noi e siamo certi che ovunque sia continuerà a fare la 'Iena'. Ciao Nadia, grande donna e grande professionista. Ci stringiamo alla tua famiglia e alla redazione delle Iene in questa triste giornata". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ricorda sul suo profilo facebook Nadia Toffa.

"Purtroppo oggi ci lascia una grande guerriera come Nadia Toffa... Riposa in Pace...". Scrive su facebook l'attore Alessandro Siani, postando anche una foto della Toffa sorridente.

"Ciao Nadia, ci mancherai. Ci mancherà la tua forza, la stessa con cui ci hai insegnato che, anche nelle battaglie più difficili, si può lottare con la tua dolcezza e il tuo sorriso". E' quanto scrive su facebook il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.