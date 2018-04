Milano, 21 aprile 2018 - Il sorriso e la grinta sono quelli di sempre: Nadia Toffa si mostra per la prima volta senza parrucca da quando ha raccontato pubblicamente di avere un cancro e posta una foto che la ritrae con un turbante, un paio di occhialoni da sole, con a fianco la sua mamma. Entrambe con un sorriso smagliante. "Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. Una donna fantastica, speciale, unica. Una giornata favolosa", ha scritto la conduttrice de Le Iene, che ha reso pubbliche la sua malattia e la sua battaglia, affrontate senza mai perdere il sorriso. #chebellostareinsieme, tra gli hashtag a corredo della foto, e ancora #mamminamia #tivogliobene. Tantissimi i messaggi, migliaia, di solidarietà e incoraggiamento alla 'Iena'.

La Toffa, una decina di giorni fa, non aveva partecipato a una puntata della trasmissione tv perché "provata" dalle cure a cui si è sottoposta. Domenica 11 febbraio raccontò di aver avuto un cancro. "Ho avuto un cancro, in questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l'operazione. Mi hanno tolto il cento per cento di quel cancro, ma ho fatto le terapie preventive perché poteva essere rimasta una cellula malata", aveva scritto la Toffa.