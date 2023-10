Mutui per i giovani, aiuti per tutto il 2024

Prorogati gli aiuti per gli under 36 che desiderano accendere un mutuo prima casa. La misura di garanzia, a cui inizialmente era possibile aderire fino al 30 settembre, data poi prorogata fino al 31 dicembre di quest’anno, nel decreto di ieri ha visto un rinnovo fino a tutto il 2024. Al fondo sono stati assegnati inoltre ulteriori 282 milioni per coprire le domande dell’anno prossimo. Si tratta, nei fatti, di una garanzia sui requisiti di accesso che copre fino all’80% della quota capitale necessaria per l’acquisto di una prima abitazione.